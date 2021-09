Fanny: “Foram os meus pais que pagaram a fatura”

13:29

Foi em 2011 quesaltou para as luzes da ribalta com a participação na ‘Casa dos Segredos 2’, da TVI. Mas também o seu pai, Fernando Rodrigues, teve uma presença marcante no reality show. T, que desabafou sobre o assunto em conversa com Manuel Luís Goucha., confidenciou.A rutura entre Fernando e Conceição aconteceu em 2012, mas em 2015 os dois voltaram para os braços um do outro., garantiu.A separação foi um período conturbado, mas Fanny sublinha que acredita que a rutura fortaleceu o casamento dos pais., afirmou.Embora o casamento entre os pais esteja pleno, Fanny carrega a culpa da separação.