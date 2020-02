Fanny partilha fotos surpreendentes da perda drástica de peso

19:45

Foi em março do último ano que Fanny iniciou o processo de mudança e recorreu à cirurgia plástica para emagrecer. A jovem retirou gordura localizada e, de seguida, realizou uma abdominoplastia, para fazer a reconstrução da parede abdominal e retirar o excesso de pele. A ex-concorrente do reality show retocou ainda os lábios e eliminou rugas do rosto.





está uma nova mulher e não esconde o orgulho que sente nas curvas atuais, depois de ter perdido 35 quilos Nas redes sociais, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' voltou a partilhar a sua incrível mudança ao revelar imagens do antes e do depois da transformação. Atualmente, segundo revela, pesa 58 quilos e não podia estar mais confiante com o corpo.Agora, assume sentir-se uma mulher confiante, mas no passado, devido ao peso a mais assume que sofreu muito com as críticas , principalmente quando era chamada de Popota no reality show que protagonizou na TVI.