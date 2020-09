Fanny reage ao ser escolhida para comentadora do 'Big Brother': "Finalmente"

Fanny Rodrigues não esconde a felicidade e entusiasmo por pertencer ao painel de comentadores do próximo 'Big Brother'.O reality show, 'Big Brother-A Revolução', que vai ser comandado por Teresa Guilherme, vai estrear já no próximo domingo e a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' não resistiu a partilhar com os fãs o quanto está radiante com o novo projeto.

"Finalmente!2, começou por escrever o rosto da TVI.



"Já vos posso dizer que é com muito gosto que vou abraçar este desafio! Sou uma das comentadoras oficiais do Big Brother TVI! Yeaaaaaaaaaah", festejou Fanny, que revelou ter "muitas saudades".

"Fico feliz, muito feliz mesmo, em saber que estão aí desse lado! Comigo e por mim! Sou-vos eternamente grata", escreveu aos milhares de seguidores.



A próxima edição do programa está a causar polémica por vários ajustes que estão a ser feitos. Depois de Cláudio Ramos ter sido excluído da apresentação do formato para dar lugar a Teresa Guilherme, que vai regressar, outras decisões estão a ser comentadas nas redes sociais.



Ana Isabel Arroja, uma das repórteres do formato, foi excluída da próxima edição e mostrou-se surpreendida e desiludida através das redes sociais.



Segundo consta, a 'Pipoca mais Doce' também vai ser excluída das galas de domingo, por exigência da apresentadora Teresa Guilherme.



Marta Cardoso também vai assinalar a sua última participação nos reality shows, e tem desabafado publicamente sobre a sua saída.