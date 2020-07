Fanny revoltada com saída de Teresa do 'Big Brother'

"Fiquei tão triste com a saída da Teresa", admitiu.



Analisando o perfil de vencedores de outros reality shows do canal, Fanny disse ainda. "

.





Lia garantiu que preferia que tivesse sido Pedro Alves a deixar o desafio, e que, na sua opinião, "ninguém pode retirar o trono à Teresa". Já o alentejano afirmou que Teresa foi o "furacão do jogo".

Fanny Rodrigues manifestou o desagrado com a expulsão de Teresa do 'Big Brother', que saiu do reality show no passado domingo.A comentadora do programa da TVI comentou a saída da concorrente que deu que falar.A jovem realçou que é importante ter alguém no jogo quemas considera que isso nem sempre é bem visto pelos espectadores.Já os outros comentadores do 'Big Brother', como Pedro Capitão e Eliane Tchissola, também concorrentes de outros reality shows do canal, partilharam o desagrado com a expulsão da ex-concorrente.