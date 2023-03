Depois de ter assumido o namoro com o operador de câmara, Fanny Rodrigues utiliza agora um novo acessório que está a dar que falar: um anel.

Na última emissão do programa "Somos Portugal", da TVI, assim como em algumas fotografias que a apresentadora publicou recentemente nas redes sociais, é possível verificar um anel no dedo anelar, que se assemelha a um anel de compromisso.

De acordo com a revista 'TV7 Dias', também Jorge Frade anda com um anel no dedo.