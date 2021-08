Fanny Rodrigues chora a morte do ex-namorado

Sandro Lima, que foi futebolista do FC Porto e namorou com Fanny Rodrigues, morreu, esta segunda-feira, aos 24 anos, depois de ter lutado durante quatro anos contra uma leucemia. Foram os pais do jovem que partilharam a notícia.“É com a maior dor do mundo e saudade nos nossos corações que nos despedimos de ti, meu amor. Agora és um anjo. Hoje o céu está em festa e nós ficamos a chorar de saudades da tua alegria, do teu sorriso. Vamos amar-te para sempre”, lê-se na mensagem.