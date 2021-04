Fanny Rodrigues compara personagens de 'Festa é Festa' com os seus pais

Conceição e Fernando Rodrigues. Para além do mais, mostrou que é fã deste novo projeto da TVI.

interpretam São e Fernando, na novela 'Festa é Festa', da TVI, um casal que regressa à aldeia após ter emigrado para França. Desde segunda-feira que Cristina Ferreira tem partilhado algumas mensagens que tem recebido por causa da novela, mas houve um comentário que se destacou: o de Fanny Rodrigues.A apresentadora do 'Somos Portugal', da estação de Queluz de Baixo, comparou as personagens de Sílvia Rizzo e Manuel Marques aos seus pais,

"Tenho uma reclamação a fazer! A novela tem de dar mais tempo. Já para não falar do Nando e da São, parecem tal e qual os meus pais. Jesus, aquela do 'não estou a dormir', a minha mãe que me perdoe, mas é tal e qual", brincou na mensagem enviada a Cristina Ferreira.



'Festa é Festa' estreou há dois dias, mas já tem sido uma conquista para o canal que tem vencido a concorrência tendo sido o programa mais visto do dia. Uma conquista que Cristina Ferreira já confessou estar orgulhosa.