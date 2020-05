Fanny Rodrigues critica decisão da TVI no novo 'Big Brother'

Com a estreia do 'Big Brother 2020' este domingo, 10 de maio, surgiram várias surpresas e opiniões, incluíndo a apresentação da Voz escolhida para representar a entidade do BB. Uma novidade no formato que não agradou a todos.Fanny Rodrigues e Marco Costa, mostraram o seu desagrado quando se aperceberam que a voz do 'Big Brother' é a icónica Voz da 'Casa dos Segredos', com quem dezenas de concorrentes criaram laços no passado."Chamar de Big Brother à minha Voz é só parvo, no máximo continuava a ser a Voz mas estava no Big Brother", escreveu Marco Costa numa publicação nas redes sociais.Por sua vez, Fanny Rodrigues também mostrou a sua indignação e concordou com o amigo mostrando a sua revolta e indignação: ", lamentou Fanny.