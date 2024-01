Fanny Rodrigues e Jorge Frade dão nova oportunidade ao amor Revelação foi feita no Instagram de Manuel Luís Goucha.

Fanny e Jorge Frade

Fanny Rodrigues e Jorge Frade estão novamente juntos. A revelação foi feita no Instagram de Manuel Luís Goucha, que partilhou um vídeo onde surge a ter uma conversa animada com o marido, Rui Oliveira. “Mas tu pensas que eu sou o quê? Eu agora sou aqui o Frade da tua pessoa?”, atirou o apresentador do ‘Noite das Estrelas’, da CMTV.



“Não, o Frade é da Fanny! Por acaso, o Frade é meu câmara e meu realizador muitas vezes no ‘Conta-me’”, revelou o apresentador da TVI. A ex-concorrente do ‘Secret Story’, de 32 anos, acabou por confirmar a informação através de um comentário. “Querido Manuel Luís Goucha tenho todo o gosto em partilhar o talento/profissionalismo do meu amor consigo. Já agora, Jorge Frade, ouviste?”, escreveu Fanny, ao que o câmara, de 47 anos, respondeu: “Obrigado. Se o Manuel Luís diz é porque é verdade.”

