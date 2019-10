Fanny Rodrigues perde 35 quilos com dieta e cirurgia

01:30

Rute Lourenço

Tornou-se conhecida na ‘Casa dos Segredos’ e chegou a ser apelidada de ‘Popota’, devido às formas mais redondas, mas essa imagem faz agora parte do passado. Decidida a mudar o seu visual, Fanny Rodrigues submeteu-se a uma lipoaspiração - para retirar gordura em excesso - e começou a seguir uma dieta rigorosa. Nas redes sociais, a jovem mostrou uma fotografia do seu novo corpo e revelou que 35 quilos já foram à vida. "Chamem-me agora de ‘Popota’", colocou na legenda, a revelar que se sente cada vez melhor com o corpo.Foi em março deste ano que Fanny iniciou o processo de mudança e recorreu à cirurgia plástica para emagrecer. A jovem retirou gordura localizada e, de seguida, realizou uma abdominoplastia, para fazer a reconstrução da parede abdominal e retirar o excesso de pele. A ex-concorrente do reality show retocou ainda os lábios e eliminou rugas do rosto.Mas estas não foram as primeiras cirurgias a que Fanny se submeteu. Quando saiu do reality show da TVI, a jovem, de 28 anos, decidiu colocar implantes de silicone. No entanto, anos mais tarde, arrependeu-se e fez uma nova cirurgia para reduzir o tamanho do peito.Fanny recorda ainda que, quando se tornou conhecida devido ao reality show, sofreu devido à sua aparência. "Ao olhar para uma foto do programa, vieram-me as lágrimas aos olhos. Tive um flash de tudo aquilo que sofri. De tudo o que ouvi, li a respeito do meu físico. Que por ser gorda, era diferente", lamentou.