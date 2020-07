Fanny sobre Jéssica do ‘Big Brother’: “Eram dois estalos para ela arrebitar”

11:39

Fanny Rodrigues esteve à conversa com Pedro Capitão e Lia Tchissola no programa ‘A Tarde é Sua’ de Fátima Lopes para comentar a expulsão de Jéssica do ‘Big Brother’ e não conteve a sua frontalidade.

A ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ começou por analisar as atitudes da namorada de Pedro Alves. "Eu acho que as birras delas começam num ponto de saturação máximo. Ela não esteve bem. Era assim dois estalos para ela arrebitar ou alguém dizer-lhe ‘olha estás a agir super mal’ e ela se calhar mudava a ouvir as coisas de outra forma’", começou por afirmar.

Porém, ao contrário dos outros comentadores, Fanny não concorda que Jéssica faça muitas birras. "O facto de ela ser birrenta e isso tudo, não concordo, porque ela só começa a fazer birras na questão do secador", disse a jovem.

Apesar de Lia Tchissola afirmar que Jéssica já fazia birras durante o ‘Big Brother Zoom’, Fanny partilhou a sua opinião e afirmou não defender a concorrente expulsa, pois "ela é maior e vacinada".