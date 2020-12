Fanny suspende negócio após acusações de burla

03 dez 2020 • 12:59

"Estou cansada de clientes mal formadas e que pensam que podem falar como bem entendem e lhes apetece. Este caso vai ser entregue ao meu advogado", escreveu, acrescentando: "Já aqui tinha dito que não admitia a brincadeira de querer aparecer a mais nenhuma. Querem aparecer? Inscrevam-se no 'Big Brother' ou no que entenderem. Arrastem os vossos familiares, mas não usem quem trabalha diariamente e dá o seu melhor para aparecer. Chega!".

Dedicada aos comentários sobre o 'Big Brother', na TVI, Fanny Rodrigues parece ter deixado a sua loja de roupa online para segundo plano.De acordo com a revista 'TV Guia', a ex concorrente do 'Big Brother' tem o site da sua marca indisponível há várias semanas. Quando se acede à página, surge a informação de que esta se encontra "em manutenção".Há três meses, Fanny já se tinha mostrado indignada com as acusações de burla por parte das suas clientes no Portal da Queixa.