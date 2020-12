“Fantástico! Estou tão orgulhoso”: diz Mourinho sobre marca de joias da filha

José e Matilde Mourinho com Matilde

01:30

Miguel Azevedo

Matilde Mourinho, filha de José Mourinho, acaba de lançar a sua marca de joias sustentáveis ‘Matilde Sustainable Jewellery’ e o pai não podia estar mais envaidecido com o arranque profissional da jovem no mundo dos negócios. "Fantástico. Estou tão orgulhoso do teu afincado trabalho. Aproveita", escreveu o treinador português, ao serviço do Tottenham, em resposta ao post em que Matilde anunciava a marca. "Está aqui. Obrigado a todos que nos apoiaram e tornaram isto possível".Recorde-se que Matilde Mourinho, de 24 anos, tirou um mestrado em ‘Empreendedorismo, Moda e Indústria Criativas’ que a levou agora a lançar-se no mundo empresarial da moda, um sonho que alimentava desde os seus 16 anos. Com essa idade começou mesmo a fazer estágios e a trabalhar em diferentes áreas do negócio.Matilde Mourinho já vinha desenvolvendo a sua própria marca de joalharia nos últimos anos, tendo optado por lançar agora uma linha de luxo sustentável depois de ter descoberto que esta indústria contribuía de forma nociva para o meio ambiente (no centro do problema está, por exemplo, a indústria mineira).