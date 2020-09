Fãs arrasam escolha de Cristina Ferreira para novo programa: "Egocêntrica"

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira ao telefone com Goucha no 'Você na TV'

Cristina Ferreira anunciou o nome do novo programa que vai comandar no regresso à TVI. 'Dia da Cristina' foi o nome escolhido e os milhares de seguidores que a acompanham não resistiram a comentá-lo publicamente.Foram vários os espectadores que fizeram questão de mostrar o desagrado e atirar 'farpas' à nova estrela da TVI., foram alguns dos comentários deixados no Instagram da nova diretora de programas do canal., escreveram outros seguidores., ironizou mais uma seguidora.Cristina Ferreira iniciou hoje a nova etapa na estação de Queluz e continua sem esconder o entusiasmo com o futuro no canal.O diretor-geral da TVI, Nuno Santos, já assinalou ocom um texto emotivo nas redes sociais dedicado à colega.