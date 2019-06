Fãs arrasam Gaga e torcem por Irina

01:30

Rute Lourenço

Já não há dúvidas acerca da separação de Bradley Cooper e Irina Shayk e começa a haver poucas de que a responsável pelo afastamento do casal foi mesmo Lady Gaga.Com as notícias acerca das razões que levaram à rutura do mediático par a multiplicarem-se , começam a juntar-se as peças do puzzle e sabe-se agora que foi pouco depois da cerimónia dos Óscares — em que Lady Gaga e Cooper protagonizaram um momento de enorme cumplicidade em palco – que iniciaram as divergências entre o casal.De acordo com várias publicações internacionais, foi semanas após o evento que Irina e Bradley deixaram de partilhar casa.Nos últimos dias, os fãs do mediático par de Hollywood mostram-se cada vez mais furiosos com Gaga, culpando-a pela separação e torcem por uma reconciliação com Irina.