Fãs arrasam novo livro de Cristina Ferreira: "Estás a ficar ridícula"

sempre disse que gosta de surpreender e, por isso, abraça inúmeros desafios à margem da televisão. No entanto, a sua imagem e atitude não agradam a todos e as vozes críticas têm-se feito ouvir, ainda mais, nestes últimos dias. O livro que acaba de lançar tem um título arrojado, ‘Pra cima de Puta’, e há quem o ache exagerado ou despropositado., "Vale tudo para vender" ou "Mais um para fazer dinheiro. Se tivesse as preocupações de tanta gente, deixava-se de tanta tonteira", são alguns dos comentários deixados no Instagram da diretora de Ficção e Entretenimento da TVI, que pediu aos seguidores para não julgarem o livro "pela capa". E se há muitos seguidores que reprovam, há outros que elogiam a sua coragem.O livro centra-se nos últimos meses controversos vividos por Cristina Ferreira, desde que trocou a SIC pela TVI, e principalmente nos insultos e julgamentos de que tem sido alvo, principalmente nas redes sociais.Recentemente, em entrevista à Rádio Comercial, a apresentadora já se tinha mostrado indignada com o ódio que recebe por parte dos seguidores.Cristina já divulgou partes do livro e explica porque esconde a família. "Nunca partilhei ou expus publicamente a minha mãe, o meu filho, o meu pai, as pessoas que me são próximas. Não quero que ninguém fique com eles. São o último reduto de privacidade".