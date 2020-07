Fãs comparam advogada de Jorge Jesus a 'ex' de Pinto da Costa

A carregar o vídeo ...

Ana Paula Belinger conta que está a ser "agredida" e "caluniada"

Ana Paula Belinger, a advogada brasileira que saltou para a ribalta após lhe ter sido atribuído um alegado romance com Jorge Jesus, está a dar que falar nas redes sociais e não é só pelo escândalo amoroso.Muitos seguidores têm comparado a jurista a Fernanda Miranda, antiga companheira de Jorge Nuno Pinto da Costa, devido às parecenças físicas entre as duas.Tanto a antiga primeira-dama do FC Porto como Ana Paula Belinger têm o cabelo longo, liso e escuro e o sorriso semelhante, como apontam os internautas.Recorde-se que Ana Paula Belinger viu o seu nome associado a um 'affair' com o técnico do Flamengo e, depois disso, foi arrasada nas redes sociais. Tanto a advogada como Jorge Jesus já se apressaram a negar os rumores.