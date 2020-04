Fãs confundem Sara Matos com filha de Pedro Teixeira: "Amor de pai"

A carregar o vídeo ...

Pedro Teixeira e Sara Matos divertem-se na quarentena

Pedro Teixeira fez as delícias dos fãsO ator mostrou-se no conforto do lar com a namorada, onde os dois têm cumprido a quarentena e aproveitado para namorar. O rosto de Sara deitada nos braços do galã português saltou à vista pelas parecenças com a filha de Pedro Teixeira,Foram vários os fãs que confundiram o rosto da SIC com a menina., escreveram., foram algumas das mensagens deixadas.Pedro Teixeira está afastado da filha Maria há já alguns dias, devido ao surto de coronavírus. A criança tem estado acompanhada da mãe, Cláudia, e do companheiro da mãe, João Alves, assim como da irmã, a bebé Caetana. Cláudia não tem resistido a partilhar os momentos de ternura. Afastado da filha, Pedro Teixeira tem aproveitado o tempo para namorar com Sara Matos enquanto cumprem o isolamento social. O casal também têm derretido os milhares de seguidores ao partilhar os momentos a dois.