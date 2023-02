Fãs de Bernardo Sousa já angariaram mais de 15 mil euros

Solidários com o piloto, os fãs ajudam a juntar dinheiro

Bernardo Sousa

27 fev 2023 • 11:03

Bernardo Sousa partilhou com os seguidores que ainda não tem patrocinadores suficientes para garantir a sua presença no campeonato de ralis e os fãs não demoraram a unir-se para o ajudar a angariar o dinheiro necessário para esta época.

"Olá malta, vi agora que estão a fazer um GoFundMe para mim, para eu poder correr este ano. Para ajudar a completar o budget necessário. Portanto, o meu muito obrigado, se de alguma forma isso for motivante ou gratificante para vocês. Queria-vos dizer que depois vou sortear um kit todo da BS, com todas as peças e vou tentar proporcionar um co-drive a alguém. Muito obrigado, um beijinho a todos", disse em forma de agradecimento.

Até agora, os fãs do piloto já juntaram mais de 15 mil euros, metade do valor necessário para Bernardo Sousa por entrar na competição.