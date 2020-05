Fãs de Nuno Lopes loucas com cenas escaldantes em série

01:30

Dos palcos nacionais para a ribalta. Aos 42 anos, Nuno Lopes integra o elenco da série internacional ‘White Lines’, da Netflix, e está a levar o nome de Portugal além-fronteiras.Na produção de Aléx Pina, criador de ‘La Casa de Papel’, o ator português interpreta Boxer, um bad boy a viver em Ibiza através de atividades ilícitas. Além do seu evidente talento na representação já distinguido em Portugal, também a sua imagem latina tem merecido especial destaque na imprensa internacional, inclusive no jornal britânico ‘Daily Mail’.As cenas mais ousadas que evidenciam os atributos do ator têm merecido especial destaque dos fãs que seguem atentamente a série. "Quero casar-me com o Boxer. Absolutamente", atirou uma seguidora nas redes sociais. Outras foram mais provocantes: "Obrigado por adoçares a nossa vida de isolamento". Surpreendido, Nuno Lopes mostra-se agradecido por todo o apoio.