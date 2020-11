Fãs deliram com curvas de namorada de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez levou a sua página de Instagram ao rubro, ao início da tarde de ontem, quando partilhou uma imagem sua, em lingerie, a bordo do iate de luxo do namorado, Cristiano Ronaldo.









Na fotografia, a espanhola de 26 anos surge com um body sexy, que deixa em evidência a sua excelente forma física. Os seguidores de Gio não ficaram indiferentes a tanta sensualidade e, em cinco horas, deixaram-lhe quase 2 milhões de ‘gostos’ e milhares de comentários com elogios. “Que escândalo de mulher”, ou “a rainha”, pode ler-se entre as mensagens.

A modelo espanhola é já um fenómeno nas redes sociais, somando 22 milhões de seguidores, o que lhe vale contratos milionários com inúmeras marcas de moda e beleza.





Aproveitando este sucesso, Gio faz cada vez mais publicações patrocinadas, como foi o caso desta.





E à medida que a sua imagem rende mais e mais, também os cuidados com a imagem, para corresponder às expectativas das marcas, aumentam.





Recentemente, Gio revelou como mantém as curvas. “Pratico desporto no ginásio que temos em casa e faço caminhadas com os meus filhos. Gosto de fazer drenagem linfática várias vezes por mês, porque as mulheres retêm muitos líquidos. Também tento alimentar-me de forma saudável, sem seguir nenhuma dieta rígida. De vez em quando também me entrego. Ninguém fica amargo com um doce”.