Fãs dividem-se sobre a transferência de Cláudio Ramos para a TVI: "És um traidor"

Após ser anunciada a saída de Cláudio Ramos da SIC, para transitar para a TVI, onde vai ser o apresentador da nova edição do 'Big Brother' o reality-show onde já participou como concorrente, são várias as reações que se fazem sentir nas redes sociais. São várias as estrelas da estação de Queluz de Baixo que estão a mostrar-se entusiasmados para receber o novo colega no canal , mas, no entanto, vários seguidores do 'vizinho' de Cristina Ferreira parecem não apoiar a decisão.No Instagram de Cláudio Ramos já saltam à vista alguns ataques., são algumas das mensagens que se podem ler dirigidas ao cronista social.As pessoas que acompanham o trabalho de Cláudio Ramos não escondem estar chocadas com a transferência que está a dar que falar.Muitos fãs consideram que o 'Programa da Cristina' vai, ou, assim como o programa 'Passadeira Vermelha', onde Cláudio se destaca como comentador.Por outro lado, Cláudio Ramos também conta com inúmeras mensagens de motivação e felicitações por abraçar este novo desafio, que vai ser o projeto com mais destaque na sua carreira.", "pode ler-se por parte dos admiradores, que não resistem a parabenizá-lo pela oportunidade e a desejar-lhe a maior sorte para esta nova etapa.