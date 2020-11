Fãs do ‘Big Brother’ arrasam produção após Rui Pedro ser salvo: “Manipulação”

Após Teresa Guilherme protagonizar um momento de grande tensão no estúdio do ‘Big Brother’ ao revelar o seu desagrado para com os amigos de Pedro, que festejaram o retorno do concorrente à casa, a noite do reality show parece não ter melhorado.

Isto porque Rui Pedro, um dos concorrentes mais polémicos da casa da Ericeira, foi nomeado pelos colegas, porém momentos depois acabou por ser salvo pelo público através de uma votação aberta, algo que não agradou a grande parte dos telespectadores.

"Manipulação", "Isto até já dá vontade de rir", "Deve ter sido o público deve", "Estou farta das vossas manipulações", "Isto não é possível" ou "A criar a ilusão de que foi o público que o salvou", são alguns dos comentários que se podem ler nas redes sociais do programa.