Fãs do 'Big Brother' exigem expulsão de Hélder após nova polémica

Decidido a cumprir o desafio de fazer rir a colega, o concorrente agarrou nos braços da brasileira para lhe fazer cócegas. Uma atutide que causou um enorme desconforto à concorrente e que tem sido alvo de diversos comentários negativos nas redes sociais.

Hélder e Ana Catharia envolvidos em momento de tensão

volta a estar no centro das atenções da casa do 'Big Brother' depois de ter protagonizado um momento de tensão com Ana Catharina. uma vez que consideram que as atitudes indevidas com mulheres têm sido recorrentes ao longo da estadia da casa do 'Big Brother'.Na última gala, Hélder foi um dos concorrentes nomeado e a nova polémica com Ana Catharina poderá influenciar a votação dos portugueses para a sua eliminação no reality-show.