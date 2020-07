Fãs elogiam Baião e Diana e atiram 'farpas' a Cristina: "Muito melhor sem berros"

João Baião e Diana Chaves foram os escolhidos para abrir as portas da casa que acolheu o 'Programa da Cristina' todas as manhãs na SIC, o programa que terminou comA dupla do programa 'Casa Feliz' mereceu rasgados elogios dos espectadores após a prestação desta segunda-feira., foram algumas das mensagens deixadas nas redes sociais por parte dos admiradores da SIC, que acompanhavam o 'Programa da Cristina', agora substituído por esta nova aposta.Vários seguidores não resistiram ainda a aproveitar o momento para atirar 'farpas' a Cristina Ferreira, que comandou as manhãs da estação durante um ano e meio, depois da mudança surpreendente., pode ler-se ainda nas redes sociais.