Fãs eufóricos gritam por Georgina no mar

Georgina filma banhistas eufóricos ao verem iate de Ronaldo

os momentos passados durante a experiência a bordo com as crianças: Cristianinho, os gémeos Eva e Mateo, e Alana Martina.





Nos últimos dias, Georgina Rodríguez trocou a mansão de luxo onde vive com o jogador em Turim, Itália, pelo barco. A modelo não tem resistido a divulgar

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm estado a aproveitar momentos em família na companhia dos filhos a bordo de um iate milionário.Vários banhistas chegaram perto do iate e decidiram aplaudir e gritar por eles mostrando a admiração, eufóricos por estarem perto do jogador e da companheira.A namorada do craque da Juventus não resistiu a partilhar um momento especial, e partilhou um vídeo nas redes sociais onde mostra a reação de quem estava na água e os viu. Nas imagens, surge Cristianinho a aproximar-se dos aplausos.