Fãs indignados com Catarina Furtado por causa de produto para emagrecer: "Fui enganada"

u comprei o produto para emagrecer, mas sinceramente fui enganada... E caro que foi! Catarina, devia ter feito a declaração quando o produto surgiu no instagram", escreveu uma seguidora. Os fãs estão revoltados.





A carregar o vídeo ...

Catarina Furtado explica burla com a sua imagem

Um produto que promete fazer milagres pelo emagrecimento está a ser comercializado com a imagem de Catarina Furtado. No anúncio divulgado nas redes sociais, há uma alegada entrevista da apresentadora, de 47 anos, que explica como mantém a forma com recurso ao produto, assim como a um outro creme anti-rugas.Depois dos anúncios,. Alguns, segundo relata a estrela, foram mesmo parar ao hospital.Depois da onda de alerta dos seguidores, Catarina Furtado, de 47 anos, viu-se obrigada a esclarecer o assunto., esclareceu.Após o comunicado, alguns fãs reagiram de imediato para garantirem ter sido enganados pela publicidade. "E