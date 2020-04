Fãs pedem a Cristina Ferreira para Ben ser o novo vizinho: "É a pessoa certa"

A carregar o vídeo ...

Cristina Ferreira assume medo por regressar ao trabalho

Cristina Ferreira e o assistente de produção do 'Programa da Cristina', Rúben Vieira, mais conhecido por Ben, têm animado as manhãs dos espectadores nesta fase difícil de quarentena.Desde a saída de Cláudio Ramos do formato que Ben tem acompanhado cada vez mais a apresentadora na emissão do formato e conquistado o público.Os fãs da estrela da SIC voltaram a pedir-lhe que Ben seja o novo vizinho do programa, para preencher o lugar antes ocupado por Cláudio Ramos., escreveu um fã no Instagram do rosto das manhãs., são algumas das mensagens que se podem ler, deixadas na publicação.Apesar dos apelos para Ben ser o novo vizinho do 'Programa da Cristina', Cristina Ferreira ainda não comentou o assunto. No entanto, a cumplicidade entre os dois é cada vez mais evidente. Cristina tem protagonizado momentos insólitos ao deixar o colega envergonhado, depois de o ter confrontado sobre a intimidade com a mulher, Rita Ferro Rodrigues Apesar de não esconder o medo que sente por continuar a trabalhar em televisão em tempos de surto de coronavírus, Cristina Ferreira tem-se mostrado animada na companhia de Rúben Vieira.