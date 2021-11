Fãs processam Travis Scott em 664 milhões de euros

Travis Scott

17 nov 2021 • 19:15

O cantor Travis Scott está envolvido num processo judicial por negligência pelo incidente no festival Astroworld, em Houston no Texas, no dia 5 deste mês.A sua atuação provocou centenas de feridos e dez vítimas mortais, o que fez com que mais de 125 fãs estejam agora a processar Travis Scott em cerca de 664 milhões de euros.Travis não é o único acusado de negligência, o advogado Tony Buzbee de Houston que está a avançar com o processo, acusa também os organizadores do festival como a Live Nation, Epic Records Drake e Apple.Segundo Tony, "nenhuma quantia de dinheiro pode trazer de volta a vida humana, mas pode ajudar ou compensar os danos e perdas sofridas".