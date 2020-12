Fãs querem ver Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua juntos: “Faziam um casal bonito”

A cumplicidade entre Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua é cada vez mais evidente. A dupla de apresentadores da TVI tem passado cada vez mais tempo junto, devido à condução de vários programas, como o ‘Somos Portugal’ e o 'Você na TV’. Nas redes sociais, a proximidade entre ambos não deixa ninguém indiferente e os seguidores querem ver o casal junto.

Esta terça-feira, Ruben partilhou uma fotografia em que surge abraçado à apresentadora e os elogios são uma constante.

"Faziam um casal bonito hihihi estou a brincar, mas pensando bem, não era mal pensado", "Faziam um casal bem giro, assim gosto", "Gosto deste par. Formavam um casal cinco estrelas", "Este sim, seria um lindo casal" ou "Casal tão giro que seria", pode ler-se na caixa de comentários.

Recorde-se que Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes estão ambos solteiros. O modelo de 33 anos terminou a relação com Amanda Morim, com quem namorava desde o ano passado. À semelhança de Ruben, a comunicadora também se separou do companheiro, António Miguel Cardoso, no verão passado.