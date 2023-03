Fátima Campos Ferreira fala sobre a morte do marido

"Estará com eles, com os pais dele, estará nessa polifonia que é para onde todos vamos. O Manel foi meu companheiro durante quase 30 anos", respondeu a jornalista.



O apresentador aproveitou para relembrar o apoio que recebeu de Manuel Rocha: "Ele é das pessoas que mais amo, porque se sou o homem que sou e estou aqui, devo-lhe a ele".



Recorde-se que o marido de Fátima Campos Ferreira foi durante vários anos diretor da RTP e um dos responsáveis por Manuel Luís Goucha se ter estreado nas manhãs.



"O Manel foi o talento, a criatividade, o sair do livro e agora tens que pensar e fazer. Sempre fui a tal pessoa que apesar de comunicar razoavelmente penso mais do que aquilo que digo. (E ele) foi alguém que me incentivou a fazer. Esse talento e criatividade permanente que ele tinha…", recordou com emoção Fátima.



O apresentador da TVI questionou ainda sobre como é estar sem o companheiro, agora que partiu. "É viver de outra maneira, é pensar que a vida continua até um dia. É continuar o resto que me falta. Esse dia está definido para todos nós. Quem é que vai ter medo de uma coisa que está no caminho de toda a gente? É evidente que há um choque tremendo. Quando vemos as pessoas de quem gostamos partirem, o caixão, é um choque imenso. Mas sabemos que é o nosso espelho. É o espelho que temos por diante. Temos que viver com essa realidade. Eu não estou sempre a pensar nisso, mas já sei que isso é assim, esse problema está resolvido. Agora vou viver", respondeu, por fim.







"O Infinito Está nos Olhos do Outro – Diz-lhes quem fomos. Uma história de família" - que é uma homenagem à memória dos pais da comunicadora e já está à venda., respondeu a jornalista.O apresentador aproveitou para relembrar o apoio que recebeu de Manuel Rocha:Recorde-se que o marido de Fátima Campos Ferreira foi durante vários anos diretor da RTP e um dos responsáveis por Manuel Luís Goucha se ter estreado nas manhãs., recordou com emoção Fátima.O apresentador da TVI questionou ainda sobre como é estar sem o companheiro, agora que partiu., respondeu, por fim.

Fátima Campos Ferreira, de 64 anos, esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI e falou, pela primeira vez, sobre a morte do marido, Manuel Rocha.A jornalista da RTP acabou de lançar o seu novo livro -