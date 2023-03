Fátima Campos Ferreira junta elite em cerimónia emotiva

01:30

Ana Maria Ribeiro

Se há um sítio onde o Manuel gostaria de estar hoje, era aqui", disse Fátima Campos Ferreira, de 64 anos, no lançamento do seu livro, ‘O Infinito está nos Olhos do Outro’ (Avenida da Liberdade Editores), na quarta-feira, no El Corte Inglés, em Lisboa.Saiba mais no Correio da Manhã