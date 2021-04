Fátima Lopes admite: "Não aguento gente armada em estrela"

11:33

Fátima Lopes nunca deixa nada por dizer e, quando questionada por Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes, na RFM, sobre os momentos que a tiram do sério, não se inibiu."Já me passei muitas vezes. Eu sou calma, ponderada, no sentido em que tenho sangue-frio, e sou uma pessoa com bom senso. Mas há coisas que me tiram do sério e eu viro a boneca. G", começou por dizer.Mas há mais. "Gente malformada, não aguento gente armada em estrela tambémHá várias pessoas que ainda não perceberam que são só pessoas", concluiu.