Fátima Lopes almoça com Pinto da Costa

01:30

Fátima Lopes almoçou no sábado com Jorge Nuno Pinto da Costa na casa do médico Fernando Póvoas. “Hoje matei saudades do meu querido amigo Fernando Póvoas, num almoço especial com a presença do Pinto da Costa. Foi muito divertido!”, escreveu a apresentadora de 54 anos.









Já o médico nortenho, de 70 anos, também quis partilhar esse encontro com os seus fãs. “Hoje recebi em casa num almoço a minha querida amiga Fátima Lopes e Família e o meu Presidente Pinto da Costa, num almoço entretido. Peço desculpa não dizer o menu apenas por defesa da nossa imagem.”

Conhecida adepta do Sporting, a estrela da SIC dividiu as opiniões dos seus fãs, devido à fotografia com o presidente do FC Porto, de 85 anos. Se uns aplaudiram, outros ameaçaram mesmo cortar a ligação a Fátima Lopes.