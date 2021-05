Fátima Lopes aparece de surpresa na 'Casa Feliz'

O testemunho da ex-estrela da TVI foi gravado e captou muitas atenções.A antiga anfitriã das tardes do canal de Queluz de Baixo revelou a ligação especial com o páraco.O Padre João Luís Silva emocionou-se com as palavras de Fátima Lopes e recordou o início da amizade de ambos.completou.Após a intervenção gravada, as especulações acerca do possível regresso de Fátima Lopes à SIC voltaram a ganhar força com os admiradores a exigirem o anúncio da contração. O certo é que não há, para já, nenhuma confirmação oficial.Há, no entanto, confirmada a presença da antiga estrela da TVI no programa de Júlia Pinheiro muito em breve.Recorde-se, Fátima Lopes deixou o canal de Queluz de Baixo no início do ano, após uma década de ligação em exclusivo. Tinha na calha a apresentação do programa 'Uma Carta Para Ti', que foi posteriormente colocado na gaveta.