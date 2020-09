Fátima Lopes: “Aprendi a não gostar do que me faz mal”

Aos 55 anos, Fátima Lopes mantém-se confiante e muito feliz por conquistar o primeiro lugar na categoria Sexy Artes, do passatempo Sexy Vidas do“Não me lembro de quantos troféus tenho ao certo, sei que tenho vários. Tenho alguns segundos lugares, mas tenho muitos primeiros. Este ano, tive um upgrade. Antes era a Sexy cota, porque era platina. Agora passou para artes, gostei mais”, revelou, durante a participação no ‘Manhã CM’, da. Os cuidados que a ajudam a manter a silhueta elegante garante não serem fruto de sacrifícios.“Fiz ginástica a vida toda, mas de vez em quando não tenho tempo. Durante o confinamento, fazia 20 voltas por dia à casa. Achava graça percorrer as divisões, mas vou voltar a treinar”. Fátima Lopes deixou ainda uma das suas máximas de vida para se sentir sexy: “Aprendi a não gostar de quem não gosta de mim ou do que me faz mal.”