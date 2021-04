Fátima Lopes arrasa programa que apresentou na TVI: "Não tinha conteúdo"

Apresentadora saiu do canal no início de 2021, ao fim de 10 anos

Fátima Lopes não teve papas na língua e arrasou o seu primeiro projeto na TVI, o 'Agora é que Conta'. "Era um programa só de chamadas de valor acrescentado que era o 'Agora é que Conta' e não tinha conteúdo. Eu gosto de falar com as pessoas a entrevistar. Foi difícil para mim porque não tinha conteúdo. Sabia que ia acontecer e que o programa tinha dias contados mas foi difícil", contou sem qualquer problema.



Rodrigo Gomes e Daniel Fontoura. No início da conversa, os locutores quiseram saber qual tinha sido o pior programa que a apresentadora tinha apresentado.

foi convidada da RFM para participar no 'Cara Podre' onde respondeu a várias perguntas deRecorde-se de que Fátima Lopes 'bateu com a porta' na TVI em janeiro de 2021, ao fim de 10 anos a trabalhar na estação por não estar contente com o que a direção tinha programado para si. O 'A Tarde é Sua' tinha acabado e a apresentadora iae, como consequência,Depois de um período longe da televisão, Fátima Lopes já revelou que está a preparar um projeto com a RTP1, que tem estreia marcada para maio. A apresentadora não esconde que está a viver uma fase feliz da sua vida. "A vida sorri-nos sempre que nós nos escolhemos", afirmou, mostrando estar radiante com a sua decisão de abandonar a TVI . Cristina Ferreira revelou em entrevista a Manuel Luís Goucha que Fátima Lopes não tinha dado hipótese de apresentar uma proposta para evitar a sua saída.