Fátima Lopes arrasada por dar antena a Margarida Aranha no programa: "Vergonha"

Margarida Aranha foi recebida por Fátima Lopes durante a emissão do programa 'A Tarde é Sua' na passada quarta-feira.A conversa entre a apresentadora e a ex-concorrente do 'Love on Top' teve o intuito de partilhar e esclarecer detalhes sobre o romance entre a jovem e o empresário suíço Milos Kant, de quem esteve noiva.A participante do reality show da TVI voltou a garantir que sofreu uma relação abusiva com o milionário, e que o romance acabou por se tornar um pesadelo, mas o seu testemunho continua sem convencer a maioria dos seguidores.Fátima Lopes mostrou-se emocionada com as palavras de Margarida acabou a ser criticada por dar antena a esta história através das redes sociais., atirou um seguidor., foram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores nas redes sociais que não resistiram a manifestar-se sobre o assunto.Em relação a Margarida Aranha, os 'ataques' continuam a disparar mesmo após ter tentado comover o público com a história que viveu. Os seguidores continuam a achar que tudo não passou de uma decisão interesseira por parte da jovem ao envolver-se com Milos Kant, e que agora apenas está a tentar 'limpar' a imagem.pode ler-se., ironizou outro espectador.