Fátima Lopes assume inseguranças com o corpo: “Era gorda. Fiquei com essa imagem de mim”

12 ago 2020 • 18:17

Fátima Lopes foi uma das convidadas do programa ‘Você na TV’ desta manhã, dia 12 de agosto, e à conversa com Maria Botelho Moniz revelou que nem sempre gostou do seu corpo.

"Não me aceitei sempre. Até porque na minha adolescência era uma pessoa gorda. Portanto, fiquei com uma imagem de mim de pessoa gorda. Mesmo quando passei a ser magra, olhava para o espelho e via-me sempre gorda.Via sempre uma pessoa gorda", afirmou, admitindo ainda que a psicoterapia teve um papel importante na forma como lida com a imagem.

Aos 51 anos, a anfitriã de ‘A Tarde é Sua’ é dona de uma excelente forma física. Contudo, só agora é que passou a aceitar o corpo: "Foi preciso fazer um trabalho de me aceitar, seja eu gorda, magra, já com banhocas, com celulite porque tenho 51 anos, com a pele a ficar descaída, a ficar com rugas. E sabes o melhor? Eu gosto de cada uma dessas coisas", disse.

Recorde-se que Fátima Lopes fez recentemente uma produção ousada para a revista ‘Frederica’ de Vanessa Martins, que também esteve presente na conversa.