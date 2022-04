Fátima Lopes assume namorado em dia especial

01:30

Fátima Lopes apresentou o seu novo livro, ‘Faz o Que o Teu Coração Pede’, na passada quinta-feira, em Lisboa. E no público estiveram as "pessoas mais importantes" para a apresentadora, entre as quais a filha, Beatriz, de 22 anos, e o namorado, Jorge Cristino.Juntos desde maio de 2021, esta foi a primeira vez que Fátima Lopes, de 52, e o político, de 43 anos, apareceram juntos publicamente.No final da apresentação, a comunicadora dedicou a nova obra literária ao namorado. Embora não se tenha pronunciado sobre a relação, Fátima Lopes confessou estar muito feliz. "Estiveram cá todas as pessoas que são importantes para mim. Só não vieram os meus pais e irmã porque não puderam", afirmou.