Fátima Lopes brilha em Paris com coleção primavera/ verão

A capital francesa voltou a ser palco do mais prestigiado evento de moda que reuniu os mais célebres profissionais da área. Há 20 anos a representar Portugal além-fronteiras, Fátima Lopes apresentou a coleção primavera/verão 2020 na ilustre Semana da Moda em Paris.Em declarações ao, a estilista revelou que está bastante "satisfeita e orgulhosa" com o resultado final neste que foi o 42º desfile consecutivo na capital mundial da Moda."Estou muito feliz porque foi exatamente a coleção que eu idealizei, desenhei e criei. Não podia ter corrido melhor. Foi daqueles desfiles que não houve um erro e eu não mudava nada", disse Fátima Lopes, que contou com uma vasta equipa de modelos da agência portuguesa Face Models.Inspirada nos elementos da natureza, na coleção ‘Exotic Nature’, em linhas de Praia, Executiva, Cocktail e Gala, a coleção conjugou cores vibrantes e teve como inspiração a estética das flores exóticas."Não pode haver melhor inspiração do que a natureza", ressalvou a profissional, que considera a sua coleção bastante rica na conjugação de materiais, que primam pela sofisticação e que foram trabalhados de uma forma única e bastante exigente.Tal como é hábito nas coleções apresentadas pela criadora de moda, o corpo feminino foi valorizado de uma forma sensual mantendo sempre o seu requinte e primor. "A intenção é sempre ser muito feminina e elegante. É uma sensualidade que combina com a elegância e tudo isto é feito de uma forma mesmo muito subtil", frisou a estilista.O próximo desfile de Fátima Lopes está agendado para o início do mês de novembro e acontece em Portugal.