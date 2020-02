Fátima Lopes celebra aniversário do filho: " Encheu-nos a todos de orgulho"

A última quarta-feira, dia 26, foi dia de festa em casa de Fátima Lopes. O filho mais novo da apresentadora, Filipe, celebrou 11 anos. Apesar de se mostrar discreta em relação à identidade do filho, a anfitriã do 'A Tarde é Sua' deixou uma mensagem de parabéns e não esconde o orgulho que sente pelo primogénito., começou por escrever.Filipe é fruto do relacionamento de Fátima Lopes com Luís Morais, de quem anunciou a separação em setembro de 2017. Em abril de 2018 assinou os papéis do divórcio.