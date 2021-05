Fátima Lopes completa 52 anos: "Caminho no sentido certo"

Celebro hoje 52 anos, consciente que tenho um ano muito desafiante pela frente, mas com a certeza que caminho no sentido certo, acompanhada por pessoas que me iluminam, encorajam e me fazem crescer", escreveu na publicação, onde recebeu várias mensagens de parabéns.



, escreveu na publicação, onde recebeu várias mensagens de parabéns.

Estou a despedir-me dos meus 51 anos. Gosto de refletir e fazer balanços. Estou feliz com as conclusões a que cheguei. Soube respeitar-me e escolher-me durante este ano. E isso foi fundamental para ter cada vez mais vontade de sorrir", escreveu.



Recorde-se que Fátima Lopes escolheu sair da TVI, em janeiro, por não concordar com as decisões que a direção de programas tinha pensado para si. Desde então tem apostado em vários projetos. Lançou um livro e recentemente anunciou a criação de um canal de Youtube sobre culinária.







Esta quinta-feira, 13 de maio, é um dia muito especial para. A apresentadora completa 52 anos e mostra-se feliz pelas decisões que tem tomado nos últimos tempos, nomeadamente a sua saída da TVI ao fim de 10 anos de colaboração.Na manhã do seu aniverário, a antiga estrela de Queluz de Baixo deixou uma mensagem destinada a si própria onde falou sobre o seu futuro.Embora o seu aniversário seja esta quinta-feira, na quarta-feira, Fátima Lopes começou a fazer uma introspeção sobre o seu último ano, onde reforçou as decisões importantes que tomou no sentido de se "respeitar".