Fátima Lopes criticada pelo look escolhido para o programa: "Quase nua"

Fátima Lopes surpreendeu os seguidores durante a emissão do programa 'A Tarde é Sua' na passada segunda-feira.A apresentadora surgiu com um vestido que, aos olhos dos fãs, era curto demais para a ocasião.Foram principalmente mulheres a criticar o rosto da TVI pelo look escolhido no trabalho, e não resistiram a deixar mensagens na conta de Instagram onde não a pouparam a críticas., escreveram., foram outras das mensagens deixadas na fotografia publicada por Fátima Lopes onde posa no cenário do formato com o vestido que causou polémica.No entanto, Fátima Lopes também não escapou a alguns elogios, por parte do sexo oposto., pode ler-se.Recentemente, Fátima Lopes conduziu a emissão especial de Páscoa na TVI ao lado de Cláudio Ramos, a estreia do novo colega da estação de Queluz de Baixo. Para celebrar a época, apesar dos tempos difíceis que se vivem devido ao surto de coronavírus, Fátima partilhou com os fãs uma receita.