Fátima Lopes deixa mensagem à Senhora do Coração Orante É padroeira dos pais que perderam os filhos.

Apresentadora Fátima Lopes ao pé da Senhora do Coração Orante

01:30

Fátima Lopes, de 54 anos, sempre admitiu ser uma pessoa de fé. Devota da Nossa Senhora, a apresentadora da SIC deixou uma mensagem à Senhora do Coração Orante, que é uma representação da devoção e da fé à Virgem Maria. "A Senhora do Coração Orante tem a nobre missão de nos juntar em família para rezar pelo Papa Francisco, pela paz no mundo e por todos os pais que perderam filhos. Nossa Senhora é amor, colo, aconchego e esperança. E bem precisamos de tudo isto, razão pela qual a imagem peregrina da Senhora do Coração Orante vai iniciar a sua peregrinação por várias comunidades. Que façamos por a acolher como Ela nos acolhe a nós", escreveu a apresentadora, que é madrinha da campanha de oração da Senhora do Coração Orante, cuja estátua foi benzida pelo Papa Francisco no dia 26 de outubro de 2021, no Vaticano.



Assim sendo, na próxima quinta-feira, dia 26, celebra-se o dia da bênção da Senhora do Coração Orante - inspirada na imagem da Virgem Peregrina de Fátima, ajoelhada, com o coração nas mãos - pelo Papa Francisco. A Associação Sara Carreira foi também consagrada à Senhora do Coração Orante. "Entreguei com a Fátima [Lopes], no dia 31 de dezembro, uma imagem à Associação Sara Carreira, onde estava o Tony [Carreira], a Fernanda [Antunes], porque a Senhora do Coração Orante é também padroeira de todos os pais que perderam filhos", explicou o padre João Luís.

Mais sobre