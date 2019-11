Fátima Lopes deixa recado a Cristina Ferreira

Fátima Lopes continua a demonstrar proximidade com Cristina Ferreira, após a transferência da ex-companheira de Manuel Luís Goucha para a SIC., garantiu a apresentadora à revista 'Nova Gente'., disse ainda à publicação, sobre a personalidade vincada com que se define.É por esta personalidade forte que Fátima Lopes mostra que faz o que entender, mesmo depois de ser noticiado que a TVI proibiu os rostos exclusivos da estação de irem à SIC, principal concorrente e estação onde Cristina Ferreira brilha desde janeiro deste ano.É para o programa da ex-colega que Fátima Lopes continua sem negar uma possível visita:, afirmou o rosto da TVI, garantindo que apenas avisava os diretores do canal por ser uma pessoaFátima Lopes não hesitou ainda em esclarecer a polémica:Recorde-se que Cristina Ferreira não esconde a vontade de levar vários rostos da TVI ao seu programa das manhãs. Recentemente, desabafou que um dos maiores desejos é o fim da 'guerra' entre canais , garantiu Cristina, sobre receber alguns rostos da TVI naquela que considera a 'sua casa', nos estúdios da SIC.