Fátima Lopes desabafa no blogue: “O que não nos destrói torna-nos mais fortes” Apresentadora escreve texto após ser afastada das tardes da TVI.

01:30

Cristina Ferreira ainda não conseguiu triunfar nas audiências da tarde na TVI, por isso, decidiu colocar Manuel Luís Goucha nesse horário, a partir de janeiro, numa tentativa de destronar Júlia Pinheiro, na SIC. O apresentador ganha assim destaque, na mesma medida que Fátima Lopes, que atualmente conduz ‘A Tarde É Sua’, o perde. A apresentadora vai passar a ter um formato de fim de semana e vê o seu ordenado de 18 mil euros ser reduzido para 9 mil. Esta quinta-feira, no seu blogue, escreveu sobre “resiliência”. “Ser resiliente é ter a capacidade de se recuperar depois de um revés. (...) Aquilo que não nos destrói torna-nos mais fortes. E as pancadas da vida podem ser apenas isso, pancadas da vida para que fiquemos mais robustos.”



Cláudio Ramos e Maria são a dupla das manhãs

Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz são a dupla escolhida para assumir as manhãs do canal de Queluz de Baixo após a saída de Manuel Luís Goucha. Esta não tinha sido a opção inicial de Cristina Ferreira, que tinha pensado numa espécie de “bairro” para as manhãs, com vários rostos do canal a alternarem. No entanto, a administração não aceitou a ideia, uma vez que se tratava de um formato semelhante ao que Cristina apresentava na SIC.



