Fátima Lopes: “dispenso festas e multidões”

Aos 54 anos, a conceituada estilista portuguesa aproveita os meses de verão para renovar energias junto da família.– Fora muitas vezes, mas também muitas vezes dentro. Neste momento, estou na ilha de Porto Santo.– Gosto das duas coisas, mas acho que gosto mais de mar.– Sempre com água quente, não gosto nada de água fria!– Sou mais de três tempos [risos]. Não gosto de água fria, por isso tem de ser devagar.– Só no estrangeiro, em Portugal nunca. E mesmo assim hoje em dia já é perigoso porque nunca sabemos onde há um telemóvel e um português. Já não corro riscos.– Obrigatório só mesmo boa-disposição e ir a Porto Santo. Dispenso as festas, discotecas e multidões.– Triquíni. Sou muito fã.– Depende... é em grupo, mas com amigos e família.– Depende... digamos que tem dias, tem alturas.– Gosto de limonada no verão.– Acho que os destinos de sonho de verão já realizei todos. No nosso verão o ideal é fazer férias cá dentro... posso dizer que, neste momento, o meu destino de sonho é Porto Santo.– Para descansar e recarregar baterias para voltar ao trabalho em força.Fátima Lopes tem 54 anos e é natural da Madeira.A estilista portuguesa já foi reconhecida inúmeras vezes internacionalmente pelo seu trabalho na indústria da moda. Em 1992, realizou o seu primeiro desfile.A partir de então, não mais deixou de apresentar as suas coleções em grandes desfiles individuais, em Portugal e no estrangeiro.