Fátima Lopes disponível para voltar a amar

Fátima Lopes separou-se de Luís Morais, em 2017, depois de 12 anos de vida em comum. Desde então que a antiga apresentadora da TVI não voltou a assumir publicamente uma relação amorosa.

Durante a conversa com Maya, que aceita uma apresentadora no 'Tarde CM', da CMTV, Fátima garantiu que não fechou portas ao amor e que se encontra disponível para voltar a viver uma. "

Eu acredito no amor. Nunca me tornei uma pessoa amarga no amor. Eu continuo a acreditar porque não tenho razões para não o fazer. Talvez porque consegui sempre resolver o meu passado e isso é importante",

começou por afirmar.

A apresentadora garantiu que o segredo passa por estar bem resolvida em relação ao passado.