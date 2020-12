Fátima Lopes esclarece relação com Cristina Ferreira após polémica

Fátima Lopes falou pela primeira vez sobre a relação que mantém com a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, após vários momentos de tensão. Em declarações à TV Mais, a apresentadora de 51 anos esclareceu a relação com Cristina e desabafou sobre o afastamento das tardes da estação para abraçar um novo desafio.

"A relação com a Cristina é ótima. Foi sempre. Ainda não trabalhávamos na mesma estação e já nos dávamos bem. Fizemos muitas coisas juntas antes de ela sair para a SIC e não tenho nenhuma razão de queixa da Cristina", começou por dizer. "Quando regressou à TVI, falámos sobre os desafios que tinha pensado para mim e estes agradaram-me. Sinto que me respeita e reconhece o meu valor. E isso é muito importante", acrescentou.

Depois de anos a fio na condução de programas diários, a apresentadora vai passar, a partir de janeiro, a ter um novo programa ao fim de semana, uma versão portuguesa do formato italiano ‘C’ è Posta Per Te’.

"A mudança de deixar a tarde, que fazia há 24 anos ininterruptamente, para passar para um programa novo e muito desafiante deixou-me bastante feliz. Fiquei muito agradada por perceber que o convite da Cristina e do João Patrício representava confiança no meu trabalho, reconhecimento do meu valor e vontade de me desafiar. Isto é muito importante para abraçar um novo programa com entusiasmo redobrado", explicou.

"É um grande presente. Acresce que gosto de um bom desafio", rematou.



Recorde-se que Fátima Lopes irá ainda abandonar a apresentação do programa, 'Conta-me'. "Enquanto a Fátima estiver no formato que temos para ela, ela não fará parte de ‘Conta-me’. Será feito pelo Manuel (Luís Goucha) e pela Maria (Cerqueira Gomes)", contou Cristina Ferreira.